Сделать админку для приложения

Нужно сделать админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗ и mockups отправлю в личку.

Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет если у вас есть опыт разработки back end для мобильных приложений

Все стандартные ответы будут игнорироваться, особенно от сайто строителей!