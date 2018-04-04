Сделать админку для приложения

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Нужно сделать админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗ и mockups отправлю в личку.

Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет если у вас есть опыт разработки back end для мобильных приложений

Все стандартные ответы будут игнорироваться, особенно от сайто строителей!

6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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