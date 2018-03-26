Доработать модули опенкарт (opencart)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Нужно внести изменения в работу с ценой и остатками для модулей

1.Имитация заказов на сайте https://opencartforum.com/files/file/5040-fakeorders-pro-imitaciya-zakazov-na-sayte

  a.разрешить/запретить показывать товары с остатком 0

  b.разрешить/запретить показывать товары с ценой 0

  c. показывать товары с ценой ОТ - ДО

2.Скрыть товары, которых нет в наличии https://opencartforum.com/files/file/1904-skryt-tovary-kotoryh-net-v-nalichii  

  a. заменить текст на кнопке "Купить" на "Нет в наличии, оформите заявку" http://prntscr.com/iwmkbx  

  b.поставить ссылку на форму заявки.

  c.При изменении количества товара больше 0 должна возвращаться кнопку "Купить" с прежними функциями.

дефолтный шаблон, ocstore 2.3

Цену и срок указывайте в проекте

OpenCart
6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)