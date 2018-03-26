Доработать модули опенкарт (opencart)

Нужно сделать админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗ и mockups отправлю в личку. Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет если у вас есть опыт разработки back ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести изменения в работу с ценой и остатками для модулей
1.Имитация заказов на сайте https://opencartforum.com/files/file/5040-fakeorders-pro-imitaciya-zakazov-na-sayte
a.разрешить/запретить показывать товары с остатком 0
b.разрешить/запретить показывать товары с ценой 0
c. показывать товары с ценой ОТ - ДО
2.Скрыть товары, которых нет в наличии https://opencartforum.com/files/file/1904-skryt-tovary-kotoryh-net-v-nalichii
a. заменить текст на кнопке "Купить" на "Нет в наличии, оформите заявку" http://prntscr.com/iwmkbx
b.поставить ссылку на форму заявки.
c.При изменении количества товара больше 0 должна возвращаться кнопку "Купить" с прежними функциями.
дефолтный шаблон, ocstore 2.3
Цену и срок указывайте в проекте
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