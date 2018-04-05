Необходимы доработки по сайту на Opencart.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки121 просмотр
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1) В меню нужно вынести страницу брендов в статичном виде (с выпадающим списком 

брендов). С фильтра(результат по бренду) настроить на нее редирект. 

2) По аналогии пунта 1, сделать статические страницы производителей. 

3) В основных категориях (для мужчин и для женщин), например https://topsmell.ru/womens-

perfume/ стоит убрать товары, дело в том, что страницы 2-80 в основной массе попадают в 

некачественные https://clip2net.com/s/3SSquUe

То есть с такого перечня товаров только вред, создающий кучу плохих страниц. 

Оставлять только подкатегории, увеличить их значки и отображение ну и плюс текстовый 

блок. 

4) Убрать дублирования текста и тайтла при пагинации. 

5) Поставить сео модуль, в котором можно в ручную задать шаблон тайтлов для товаров и 

категорий. 

6) Убрать все теги h2-6 c страниц, оставив только тег h1, редактируемый с админки. Задачу 

выполнить для страниц всех страниц каталога и карточек товара.

Оплата поэтапно либо в конце !

OpenCart
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад