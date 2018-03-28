Есть вёрстка небольшого интернет-магазина (6 страниц) её нужно натянуть на OpenCart. Срок на работу 7-10 дней, бюджет 14 000 рублей, оплата поэтапная или в конце. Пишите я скину вёрстку и отвечу на все вопросы.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт агентства недвижимости на шаблоне WP classic.realhomes.io/ Ссылка на этот же переведённый и бесплатный шаблон https://azbukafree.com/wordpressre/wordpress/694-real-homes-256-russkiy-wordpress-real-estate-shablon.html Нужно также: 1. Перевести на русский элементы меню, кнопок, навигации и т.д. (почти ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт-визитка с галереей и блогом на движке WordPress. Задача – сменить старое оформление на новое (фактически нужно сменить тему). В чем особенность: сайт делался программистом, исходная тема кастомизировалсь под мои пожелания. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для доработок на двух сайтах на CMS Joomla требуется программист. При исполнении работ необходимо выдерживкать наши SEO-требования https://docs.google.com/document/d/1Hq9YI7scKLfX3WGd8q4UpX_RPaN9wvCzdMW9GdVYp4o/edit Вот ТЗ с всеми активными ссылками: goo.gl/jXcDE8 Второе ТЗ https://drive.google.com/file/d/1CdXeVciNznb0ZYnG6gJT5YAmkufh-Luf/view Оплата по факту исполнения. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
http://effect-projects.ru/dizajn-glavnoj-stranicy-rmteh-e5f6ad6ce374177eef023bf5d0c018b6 http://effect-projects.ru/rmteh-katalog-2a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e http://effect-projects.ru/rmteh-stranica-produkta-fc49306d97602c8ed1be1dfbf0835ead Бюджет до 10 000 р Сориентируйте по срокам, пожалуйста Оплата поэтапно или в концеВеб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо синхронизировать заказы и товары между 1с и интернет магазином на wordpress+woocommerce, важно что бы можно было объединить выгруженные товары в вариативные Оплата поэтапно или в конце.Закрыт7 лет назад
Есть сайт – источник: http://lifan77.lifan-car.ru/ Нужно добавить эту страницу: http://lifan77.lifan-car.ru/cars/x70 На наш сайт, написанный на Wordpress: rostov-lifan.ru Доступа к сайту-источнику нет, только по http. Сделать нужно сегодня-завтра. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Детали по ТЗ обсудим с кандидатом. В отклике УКАЖИТЕ ориентировочную стоимость. 1. Нужно из url убрать приставку /page/ 2. В меню дублируются разделы необходимо убрать https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF Нужно сделать так если странице назначена ...Закрыт7 лет назад
!! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi). !!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по WP на небольшие задачи: - заверстать шапку по макету (доработки купленной темы) включая адаптацию шапки. - изменение стиля нескольких виджетов. ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработки сайта FXL-ipaar.ru Общие моменты https://docs.google.com/document/d/11BP3qpnzgCFSNoKSlSD1i3wLDH7D2pt83Zo1zaz40h0/edit В каталоге размер выводимой картинки для анонса должен быть 220x220px как для обычной, так и при наведении http://prntscr.com/j9ur34 Сейчас картинка экстраполированнаяЗдесь же при наведении на карточку необходимо убрать ...Закрыт7 лет назад
У нас есть сайт на ModX. Нам нужно сделать там регистрацию пользователей, и связать их с пользователями сервиса sovetnmo.ru Описание API во вложении. Суть связки: 1) Мы создаем тесты (надо ...Закрыт7 лет назад
Нужно настроить плагин фильтра msearch2 и при необходимости модуль msimportExport, образец фильтра https://lincer.ru/katalog/plitka_dlya_kuhni/ (снизу "подбор плитки"- эта часть интересует). Сайт, на котором нужен фильтр ceramicsgroup.ru. ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce. В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть макеты .psd сайта https://yadi.sk/d/MflARUeM3Uffa8 отрисованные в точности с функционалом сайта https://gardenka.ru/ Присутствует весь абсолютно функционал даже дописывать ничего не нужнонеобходимо, просто вставить дизайн в уже существующую верстку. копия двига laravel 5.2 этого сайта есть. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт по средством синхронизации подтягивает остатки и цену товара из 1С. Связующим звеном был уникальный ID товара. Загружая товар в 1С ему присваивался iD. Далее занося этот ID в админке сайта в карточку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Установлен модуль для вывода видео товара в карточке товара. Нужно доработать для шаблона Lightshop. Нужно чтобы был значок видео в списке дополнительных фото, под основным, а когда нажимаешь на него то поверх открывалось видео ...Закрыт7 лет назад
Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина. Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&city=msk Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров. Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно поставить верстку на наше готовое решение Имеется верстка интернет магазина. Есть копия двига laravel 5.6. Верстка сделана хорошо, скину в личку. Функционал магазина простой: ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте http://nantaneh.bget.ru/ есть калькулятор стоимости, нужно перенести его функционал на другую http://nantaneh.bget.ru/gruzoperevozka/testovsk-ivanovo/ страницу (см скриншот, блок внизу). Верстка уже готова, все скрипты подключены, но на новой странице при нажатии на кнопку "рассчитать" цена не меняется, и время в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад