MRXIK

Максим Педына MRXIK

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Натяжка вёрстки на OpenCart

    Есть вёрстка небольшого интернет-магазина (6 страниц) её нужно натянуть на OpenCart. Срок на работу 7-10 дней, бюджет 14 000 рублей, оплата поэтапная или в конце. Пишите я скину вёрстку и отвечу на все вопросы.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно развернуть и настроить шаблон вордпресс

    Нужно создать сайт агентства недвижимости на шаблоне WP  classic.realhomes.io/     Ссылка на этот же переведённый и бесплатный шаблон https://azbukafree.com/wordpressre/wordpress/694-real-homes-256-russkiy-wordpress-real-estate-shablon.html Нужно также:     1. Перевести на русский элементы меню, кнопок, навигации и т.д. (почти ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в смене темы WordPress

    Есть сайт-визитка с галереей и блогом на движке WordPress. Задача – сменить старое оформление на новое (фактически нужно сменить тему).   В чем особенность: сайт делался программистом, исходная тема кастомизировалсь под мои пожелания.   ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист на CMS Joomla

    Для доработок на двух сайтах на CMS Joomla требуется программист.  При исполнении работ необходимо выдерживкать наши SEO-требования https://docs.google.com/document/d/1Hq9YI7scKLfX3WGd8q4UpX_RPaN9wvCzdMW9GdVYp4o/edit Вот ТЗ с всеми активными ссылками: goo.gl/jXcDE8 Второе ТЗ https://drive.google.com/file/d/1CdXeVciNznb0ZYnG6gJT5YAmkufh-Luf/view Оплата по факту исполнения.  ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта + натяжка на движок

    http://effect-projects.ru/dizajn-glavnoj-stranicy-rmteh-e5f6ad6ce374177eef023bf5d0c018b6 http://effect-projects.ru/rmteh-katalog-2a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e http://effect-projects.ru/rmteh-stranica-produkta-fc49306d97602c8ed1be1dfbf0835ead Бюджет до 10 000 р  Сориентируйте по срокам, пожалуйста Оплата поэтапно или в конце

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Синхронизация товаров и заказов между 1с и woocommerce

    Необходимо синхронизировать заказы и товары между 1с и интернет магазином на wordpress+woocommerce, важно что бы можно было объединить выгруженные товары в вариативные Оплата поэтапно или в конце.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить 1 раздел на сайте Wordpress

    Есть сайт – источник: http://lifan77.lifan-car.ru/ Нужно добавить эту страницу:  http://lifan77.lifan-car.ru/cars/x70 На наш сайт, написанный на Wordpress:  rostov-lifan.ru  Доступа к сайту-источнику нет, только по http.  Сделать нужно сегодня-завтра.  ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки по сайту на Битриксе

    Детали по ТЗ обсудим с кандидатом. В отклике УКАЖИТЕ ориентировочную стоимость. 1.      Нужно из url убрать приставку /page/ 2.      В меню дублируются разделы необходимо убрать https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF Нужно сделать так если странице назначена ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wp тема DIVI шапка и анимация элементов (по образцу)

    !! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi).   !!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются.   ...

    CSSWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • WordPress шапку заверстать и мелкие работы

    Требуется специалист по WP на небольшие задачи:   - заверстать шапку по макету (доработки купленной темы) включая адаптацию шапки.   - изменение стиля нескольких виджетов.   ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта FXL-ipaar.ru

    Доработки сайта FXL-ipaar.ru Общие моменты https://docs.google.com/document/d/11BP3qpnzgCFSNoKSlSD1i3wLDH7D2pt83Zo1zaz40h0/edit В каталоге размер выводимой картинки для анонса должен быть 220x220px как для обычной, так и при наведении http://prntscr.com/j9ur34 Сейчас картинка экстраполированнаяЗдесь же при наведении на карточку необходимо убрать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Связать ModX и API сервиса

    У нас есть сайт на ModX. Нам нужно сделать там регистрацию пользователей, и связать их с пользователями сервиса sovetnmo.ru  Описание API во вложении.  Суть связки:  1) Мы создаем тесты (надо ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка фильтра msearch2 на modx revo

    Нужно настроить плагин фильтра msearch2 и при необходимости модуль msimportExport, образец фильтра https://lincer.ru/katalog/plitka_dlya_kuhni/ (снизу "подбор плитки"- эта часть интересует).  Сайт, на котором нужен фильтр ceramicsgroup.ru.  ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание плагина Wordpress

    Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce.   В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вставить дизайн в уже существующую верстку

    Есть макеты .psd сайта https://yadi.sk/d/MflARUeM3Uffa8  отрисованные в точности с функционалом сайта https://gardenka.ru/ Присутствует весь абсолютно функционал  даже дописывать ничего не нужнонеобходимо, просто вставить дизайн в уже существующую верстку. копия двига laravel 5.2  этого сайта есть. ...

    Laravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • В OpenCart из админки пропала связь с 1С

    Сайт по средством синхронизации подтягивает остатки и цену товара из 1С.   Связующим звеном был уникальный ID товара. Загружая товар в 1С ему присваивался iD.   Далее занося этот ID в админке сайта в карточку ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать модуль видео на opencart под шаблон

    Установлен модуль для вывода видео товара в карточке товара. Нужно доработать для шаблона Lightshop.  Нужно чтобы был значок видео в списке дополнительных фото, под основным, а когда нажимаешь на него то поверх открывалось видео ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание плагина автообновление прайса через XML SHOPSCRIPT

    Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина.  Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&amp;city=msk Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров.  Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установить готовую верстку интернет магазина на наш движек

    Нужно поставить верстку на наше готовое решение   Имеется верстка интернет магазина. Есть копия двига laravel 5.6.   Верстка сделана хорошо, скину в личку.   Функционал магазина простой:   ...

    Laravel
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить javascript на сайте

    На сайте http://nantaneh.bget.ru/ есть калькулятор стоимости, нужно перенести его функционал на другую http://nantaneh.bget.ru/gruzoperevozka/testovsk-ivanovo/ страницу (см скриншот, блок внизу). Верстка уже готова, все скрипты подключены, но на новой странице при нажатии на кнопку "рассчитать" цена не меняется, и время в ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
5 баллов
7 лет назад
Требуется адаптивная верстка лендингов
+
Советую всем !
Ответный отзыв
sanek-dev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Добавить 1 раздел на сайте Wordpress
WordPress
+
Работа была сделана быстро, качественно и недорого,советую всем,можно всегда договориться и обсудить детали проекта !!!
Ответный отзыв
Arkaim92
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Преобразовать xml (PHP)
PHP
Отличный заказчик. Рекоммендую.
Спасибо за роботу,все сделано в лучшем виде,всем рекомендую !!!)
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