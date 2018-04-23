Поправить javascript на сайте

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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На сайте http://nantaneh.bget.ru/ есть калькулятор стоимости, нужно перенести его функционал на другую http://nantaneh.bget.ru/gruzoperevozka/testovsk-ivanovo/ страницу (см скриншот, блок внизу). Верстка уже готова, все скрипты подключены, но на новой странице при нажатии на кнопку "рассчитать" цена не меняется, и время в пути не рассчитывается. Т.е. по факту нужно починить, адаптировать скрипт к новой странице, не сломав функциональность старой (главной). Когда пользователь введет все данные, нужно показать блок с расчетом под блоком калькулятора, до момента расчета он должен быть скрыт. Этот блок так же сверстан. 

2. Блок карты (см скриншот, блок вверху справа) 

На странице должна показываться гугл-карта с городом, который указан в произвольных полях для этой страницы (сайт на wordpress, поля в acf). В произвольных полях может быть указан один или два города, в зависимости от этого нужно показать либо этот город отдельно, либо маршрут от одного города к другому. Похожая работа делалась и для главной, нужно переработать для новых внутренних. 

3. Блок теста (скриншот, вверху, слева от карты) 

Если на странице 2 города, и мы рассчитываем маршрут, то нужно рассчитать расстояние и время в пути, и вывести эти данные в тексте

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Javascript
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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