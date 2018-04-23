Поправить javascript на сайте

Увеличить скорость загрузки сайта [url=https://city-jaluzi.ru/]https://city-jaluzi.ru[/url] на CMS OpenCart для мобильных до 80-90 для компов до 80-90 по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]PageSpeed Insights[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://nantaneh.bget.ru/ есть калькулятор стоимости, нужно перенести его функционал на другую http://nantaneh.bget.ru/gruzoperevozka/testovsk-ivanovo/ страницу (см скриншот, блок внизу). Верстка уже готова, все скрипты подключены, но на новой странице при нажатии на кнопку "рассчитать" цена не меняется, и время в пути не рассчитывается. Т.е. по факту нужно починить, адаптировать скрипт к новой странице, не сломав функциональность старой (главной). Когда пользователь введет все данные, нужно показать блок с расчетом под блоком калькулятора, до момента расчета он должен быть скрыт. Этот блок так же сверстан.
2. Блок карты (см скриншот, блок вверху справа)
На странице должна показываться гугл-карта с городом, который указан в произвольных полях для этой страницы (сайт на wordpress, поля в acf). В произвольных полях может быть указан один или два города, в зависимости от этого нужно показать либо этот город отдельно, либо маршрут от одного города к другому. Похожая работа делалась и для главной, нужно переработать для новых внутренних.
3. Блок теста (скриншот, вверху, слева от карты)
Если на странице 2 города, и мы рассчитываем маршрут, то нужно рассчитать расстояние и время в пути, и вывести эти данные в тексте
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
У единички есть категории двойки, их нужно упорядочить в алфавитном порядке (все, относительно единички). Далее тройки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой двойки (т.е. у каждой двойки, тройки будут начинаться с начала алфавита). Четверки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $35
Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории. [b]Т3[/b] 1) Переделать админку модуля под версию движка 12 2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками (“ ‘). ...Закрыт6 лет назад
1.Нужно добавить одну информационную страницу, с баннером и описанием.2.Нужно добавить страницу с баннером описанием и модуль брони времени c авторизацией для кассиров. 3 Страница где будет размещена база данных по брони, с возможностью выгрузки в файл. Пожалуйста ...Закрыт6 лет назад
Требуется доработка vTiger, интеграция с Asterix. Для работы интернет-магазина. Нужнен высокий уровень PHP и работы с СУБД. Подробное ТЗ по запросу Цена договорнаяЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести сайт http://plitochnik23.ru/ с джумла 1.5 на 3.0/ Просьба указать ориентировочную стоимость работВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Очень медленно работает сайт на Opencart Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1. Не затрагивая функционал и сжатие изображений - необходимо увеличить скорость, путем оптимизации бд, запросов к бд и выполнения скриптов. сайт *planetaobuvi.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Моей молодой сестре требуется помощь в создание лендинга. Она занимается услугами для волос( Ботокс и Кератин для волос) Есть примерное видение, как страница должна выглядеть(есть наброски на листе А4) и примеры конкурентов. Нужно сделать, чтоб после добавления заявки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Изменить админ панель проекта [url=https://sma.tecdiary.com/admin/login]https://sma.tecdiary.com/admin/login[/url], на панель [url=http://geedmo.com/?item=47Admin]http://geedmo.com/?item=47Admin[/url]Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $800
Требования: 1. Добавление группы фб в список групп в которых происходит поиск. 2. Вывод сообщений из групп в одну ленту 3. Добавление ключевых слов – которые будут выделятся в тексте сообщения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад