Увеличить скорость загрузки сайта [url=https://city-jaluzi.ru/]https://city-jaluzi.ru[/url] на CMS OpenCart для мобильных до 80-90 для компов до 80-90 по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]PageSpeed Insights[/url]
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Требуется доработка vTiger, интеграция с Asterix.
Для работы интернет-магазина.
Нужнен высокий уровень PHP и работы с СУБД.
Подробное ТЗ по запросу
Цена договорная
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