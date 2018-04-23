Требуется доработка vTiger, интеграция с Asterix.  

[b]1. СИТУАЦИЯ: [/b]У нас есть сайт, который мы хотим перенести с Drupal на Битрикс с редакцией "Бизнес". Нужна цена ПРОГРАММИСТА. [b]2. ДАННЫЕ: [/b]Сайт = https://intek27.ru/ Работа модулей: из структуры останется абсолютно все то же самое, что есть сейчас на сайте. - ...