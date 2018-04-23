Требуется доработка vTiger, интеграция с Asterix

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Требуется доработка vTiger, интеграция с Asterix.  

Для работы интернет-магазина.  

Нужнен высокий уровень PHP и работы с СУБД. 

Подробное ТЗ по запросу 

Цена договорная

6 лет назад
verunyav
Вера 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад