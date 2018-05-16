Требуется свободный специалист на wordpress

Задания: 1) Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fsigara.pp.ua%2F Довести до зеленой отметки все страницы и все версии без вреда для визуальной составляющей сайта. 2) Установить модуль "Нашли дешевле".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Требуется специалист сможет не только реализовать проект, но и дать гарантию на свою работу.
- Покажите ваши самые сложные проекты на CMS wordpress.
- В конце доходчиво объяснить, как администрировать проект.
Проект:
- Простой каталог товаров.
- Используем функцию мультисайт.
От вас нужны ответы:
- Примеры подобных проектов с поддоменами и определением региона
- Какой порядок работ по проекту обычно у вас?
- Какие гарантии вы даете на свою работу?
- Какой опыт работы в годах с wordpress ?
- Можете вы доработать верстку, если в ходе проект потребуется?
ТЗ покажу в Личку, после ответов.
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