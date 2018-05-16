Требуется свободный специалист на wordpress

Требования:

- Требуется специалист сможет не только реализовать проект, но и дать гарантию на свою работу.

- Покажите ваши самые сложные проекты на CMS wordpress.

- В конце доходчиво объяснить, как администрировать проект.

Проект:

- Простой каталог товаров.

- Используем функцию мультисайт.

От вас нужны ответы:

- Примеры подобных проектов с поддоменами и определением региона

- Какой порядок работ по проекту обычно у вас?

- Какие гарантии вы даете на свою работу?

- Какой опыт работы в годах с wordpress ?

- Можете вы доработать верстку, если в ходе проект потребуется?

ТЗ покажу в Личку, после ответов.