Требуется свободный специалист на wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки196 просмотров
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Требования: 

- Требуется специалист сможет не только реализовать проект, но и дать гарантию на свою работу.  

- Покажите ваши самые сложные проекты на CMS wordpress. 

- В конце доходчиво объяснить, как администрировать проект. 

Проект:  

- Простой каталог товаров.  

- Используем функцию мультисайт.  

От вас нужны ответы:  

- Примеры подобных проектов с поддоменами и определением региона  

- Какой порядок работ по проекту обычно у вас?  

- Какие гарантии вы даете на свою работу? 

- Какой опыт работы в годах с wordpress ? 

- Можете вы доработать верстку, если в ходе проект потребуется? 

ТЗ покажу  в Личку, после ответов. 

WordPress
6 лет назад
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$200
14 дней
Евгений отличный специалист на WP. Отличается от большинства, профессионализмом. Мне есть с чем сравнивать :) Много, что советует по улучшению в процессе работы.
Отличный заказчик с интересной задачей. Спасибо :)