Все записи и рубрики объединить в один.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Нужно все записи и рубрики объединить в один.

На сайте 4 сайта объединено в один

Там по сути все просто.. Выгрузить с 3-х вордпрессов все записи и файлы, а дальше объединить в один. Плюс страницы с админки левой четвертой

6 лет назад
avto8181
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад