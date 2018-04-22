Форма обратной связи с отправкой СМС

Нужно сделать небольшое API Пример: Есть база, в ней таблица home, в которое есть колонки 1 2 3 4 с определенными параметрами. Нужно эти параметры на другом сайте отобразить. Требования: 1. Безопасность, так что бы нельзя было что то слить ...