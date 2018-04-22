Нужен бот для вконтакте, либо телеграм

Я пишу боту команду команду, например: "Бот го" после чего выскакивают варианты: "Выберите город: "

1. Тверь

2. Москва

3. Питер

после того как я выбрал, выскакивает другой вопрос:

"Выберите услугу:"

1. Дизайн сайта

2. Сайт под ключ

3. Верстка сайта

После того как я ввожу нужное мне и выводится сообщение: "Ваш комментарий:"

Тут я уже оставляю какой- то текст

После чего этот текст отправляется всем кто в базе (под каждый город отдельная база и под каждую услугу соответственно). Далее кому отправилось сообщение в обратном порядке они уже отправляют ответ, это какой-либо текст который потом отправляется мне. В идеале чтобы все сообщения которые были отправлены в течении 15 минут после отправки моего текста прислались мне одним сообщением (чтобы было проще их модерировать).

Простыми словами, мне приходят заявки на разработку сайта например в таком-то городе и у меня есть база тех кто разрабатывает сайты в этом городе, мне нужно их оповестить, после чего они высылают мне свои предложения и я их уже отправляю клиенту (вручную).