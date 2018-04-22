Нужен бот для вконтакте, либо телеграм

Добрый день! Требуется отредактировать главную страницу сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я пишу боту команду команду, например: "Бот го" после чего выскакивают варианты: "Выберите город: "
1. Тверь
2. Москва
3. Питер
после того как я выбрал, выскакивает другой вопрос:
"Выберите услугу:"
1. Дизайн сайта
2. Сайт под ключ
3. Верстка сайта
После того как я ввожу нужное мне и выводится сообщение: "Ваш комментарий:"
Тут я уже оставляю какой- то текст
После чего этот текст отправляется всем кто в базе (под каждый город отдельная база и под каждую услугу соответственно). Далее кому отправилось сообщение в обратном порядке они уже отправляют ответ, это какой-либо текст который потом отправляется мне. В идеале чтобы все сообщения которые были отправлены в течении 15 минут после отправки моего текста прислались мне одним сообщением (чтобы было проще их модерировать).
Простыми словами, мне приходят заявки на разработку сайта например в таком-то городе и у меня есть база тех кто разрабатывает сайты в этом городе, мне нужно их оповестить, после чего они высылают мне свои предложения и я их уже отправляю клиенту (вручную).
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