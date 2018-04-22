Есть проблема, движок сайта - подгружает jQuery. Модуль комментариев (который подключен отдельно) - подгружает jQuery тоже. Из-за этого (как сообщили разработчики скрипта системы комментариев), происходит конфликт, и форма комментариев не работает (комментарии посредством jQuery не отправляются). (скрипт commentics.org). Собственно ...
Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO
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Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO
• Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени.
• Авторизация на сайте через Steam Web API.
• Режим игры coinflip (аналог csgoreaper.com)
• Режим игры classic (аналог csgofast.com)
• Режим игры x50 (аналог csgoexclusive.com)
• Режим игры crash (аналог csgomagic.com)
• Режим игры upgrade (аналог bolt.gg)
• Режим игры dice (аналог csgoroll.com)
• Реферальная система, система уровней игроков, передача валюты через чат, промо-коды
• Мультиязычность (Англ, русс)
• Магазин вещей (ввод и вывод предметов)
• Livechat между игроками
Админ панель:
• Управление балансом игрока
• Блокировка steamID и IP выбранному игроку
• Добавление, редактирование, удаление предметов, настройка цен для вещей в магазине
• Управление ботом (запуск, стоп, рестарт, консоль)
• Логи: история ввода и вывода вещей, список игроков на сайте
• Установка минимальной ставки на сайте
• Установка минимальной суммы депозита
Бот:
• Асинхронная работа ботов
• Мультибот
• Автоотправка вещей на ввод
• Автоотправка вещей на вывод
• Автобаланс (начисление баланса после принятия обмена, снятие баланса после вывода вещей)
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