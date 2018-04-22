Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO

• Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени. 

• Авторизация на сайте через Steam Web API. 

• Режим игры coinflip (аналог csgoreaper.com)

• Режим игры classic (аналог csgofast.com)

• Режим игры x50 (аналог csgoexclusive.com)

• Режим игры crash (аналог csgomagic.com)

• Режим игры upgrade (аналог bolt.gg)

• Режим игры dice (аналог csgoroll.com)

• Реферальная система, система уровней игроков, передача валюты через чат, промо-коды

• Мультиязычность (Англ, русс)

• Магазин вещей (ввод и вывод предметов)

• Livechat между игроками

Админ панель:

• Управление балансом игрока

• Блокировка steamID и IP выбранному игроку

• Добавление, редактирование, удаление предметов, настройка цен для вещей в магазине

• Управление ботом (запуск, стоп, рестарт, консоль) 

• Логи: история ввода и вывода вещей, список игроков на сайте

• Установка минимальной ставки на сайте

• Установка минимальной суммы депозита

Бот:

• Асинхронная работа ботов 

• Мультибот

• Автоотправка вещей на ввод

• Автоотправка вещей на вывод

• Автобаланс (начисление баланса после принятия обмена, снятие баланса после вывода вещей)

6 лет назад
Losfuz1
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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