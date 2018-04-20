Не загружается фон

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Нужно найти причину почему не загружается фон ? Идет постоянная загрузка и все.

Вот тут работает http://m.volganin.net/user/edit_akk.php   файлы прикрепил  вроде это все что отвечает за загрузку.

А вот сама аватарка загружается хорошо в папку photo_prof на сайте.

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад