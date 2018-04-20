PHP+SQL (наверное) :-)

$130
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Создание ресурса для возможности продажи сервисами поремонту электроники своих складских остатков запчастей.

 

Суть идеи заключается в том, чтобы создать ресурс на которомсервисные центры могли бы:

1.     Размещать информацию о том какие запчасти у нихесть в наличии.

2.     Получать информацию о том, какие запчасти есть вналичии у других сервисов в их городе, покупать эти запчасти.

Подробнее в прикрепленном документе.

 

PHP
6 лет назад
Felix69
Феликс 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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