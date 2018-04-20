PHP+SQL (наверное) :-)

Создание ресурса для возможности продажи сервисами поремонту электроники своих складских остатков запчастей.

Суть идеи заключается в том, чтобы создать ресурс на которомсервисные центры могли бы:

1. Размещать информацию о том какие запчасти у нихесть в наличии.

2. Получать информацию о том, какие запчасти есть вналичии у других сервисов в их городе, покупать эти запчасти.

Подробнее в прикрепленном документе.