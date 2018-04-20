PHP+SQL (наверное) :-)

Нужен поиск по тегам для DLE 12.1 Суть задачи: В допполях создается несколько полей, например "Цвет", "Форма", "Рисунок", "Стиль" и другие. Сейчас полей нужно 7. Но нужно предусмотреть свободное добавление новых полей. Поле может быть типа «Текст». При добавлении новости, в ...
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Создание ресурса для возможности продажи сервисами поремонту электроники своих складских остатков запчастей.
Суть идеи заключается в том, чтобы создать ресурс на которомсервисные центры могли бы:
1. Размещать информацию о том какие запчасти у нихесть в наличии.
2. Получать информацию о том, какие запчасти есть вналичии у других сервисов в их городе, покупать эти запчасти.
Подробнее в прикрепленном документе.
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