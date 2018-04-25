Необходимо допилить сайт, чтобы на нём отображалась информация с другого сайта. Исполнитель должен иметь опыт работы и быть ориентирован на быстрое выполнение работы Наличие скайпа обязательно Детальное тз после собеседования
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Нужен поиск по тегам для DLE 12.1
Суть задачи:
В допполях создается несколько полей, например "Цвет",
"Форма", "Рисунок", "Стиль" и другие.
Сейчас полей нужно 7. Но нужно предусмотреть свободное добавление новых полей.
Поле может быть типа «Текст».
При добавлении новости, в некоторых полях задается несколько значений, через
запятую.
Поиск нужен в нескольких определенных категориях. Также нужна функция поиска по
всем подкатегориям всех уровней в определенной категории.
Форма поиска:
В скобках - количество совпадений тегов в новостях
Цвет:
синий (256)
красный (117)
желтый (210)
зеленый (55)
Форма:
квадрат (89)
круг (56)
овал (28)
треугольник (21)
Рисунок:
полоски (45)
абстракция (68)
сплошной цвет (77)
Стиль:
модерн (22)
классика (56)
Изначально на странице видны все теги по блокам (в каждом отдельном блоке
расположены теги из одного дополнительного поля в админке). То есть если у нас
в админке задано 7 допполей, то и блоков для поиска также будет 7. Нужен тег,
чтобы эти блоки расставить по дизайну – Что-то вроде {tag_search: 1}, {tag_search: 2}.
Плюс отдельный тег для вывода результатов, или ваше предложение.
Как только выбран один тег, то на странице остаются только те новости, которые
имеют совпадение вхождения по данному тегу.
Рядом с остальными тегами меняются цифры на количество новостей, в которых есть
совпадения тега с учетом уже выбранного.
И так до тех пор, пока пользователь не сделает свой выбор.
В случае, если в каком-то разделе количество тегов равно 0, то появляется
надпись "Объекты не найдены".
Также необходима возможность отказаться от выбора какого-либо тега.
Выбранные теги располагаются в отдельном блоке (который тоже должен выводиться тегом). Рядом с ними расположен «х». При нажатии на него, соответствующий тег удаляется, а результаты поиска обновляются с учетом оставшихся тегов.
Модуль не должен использовать стандартное поле тегов.
У меня оно уже используется, поэтому поиск, который мне нужен должен работать
на другой странице.
Соответственно адрес страницы должен быть что-то вроде site.ru/search
Крайний срок представления результата - понедельник, 23.04.2018. до 18-00.
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