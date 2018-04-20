Yii2 программист

Нужен программист на разработку проекта на yii2:

Управление и мониторинг посылок.

Менеджер осуществляет управление посылками в БД (добавление,

редактирование, закрепление за определенным курьером).

При добавлении менеджера через страницу "Добавление менеджера" -

автоматически генерируется ID, состоящий из 4 цифр и прикрепляется к нему

на протяжении всей его работы.

Курьер просматривает информацию о закрепленных за ним посылках и

редактирует поле "Статус посылки".

При добавлении курьера через страницу "Добавление курьера" -

автоматически генерируется ID, состоящий из 4 цифр и прикрепляется к нему

на протяжении всей его работы.

При добавлении посылки через страницу "Добавить посылку" - автоматически

генерируется ID, состоящий из 4 цифр и прикрепляется к ней на протяжении

всего времени нахождения информации о посылке в БД.

Поле Track по треку подхватывает информацию о фирме доставщике (USP,

FedEx, USPS)

Цены посылок поступают на баланс курьера, который сопровождает посылку.

Подробное ТЗ при обсуждении объема работ и оплаты. (200-300$)