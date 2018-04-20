Закончить многопоточный парсер на PHP

Сам парсер представляет из себя комбайн из несколько функций.

Исполнитель начал работу по ТЗ, но не справился с работой (есть наработки программиста, который начал проект).

Основной функционал состоит из:

Многопоточный парсинг доменов из нескольких источников, .

Парсинг информации по доменам и Вывод информации в ЛК.

Многопоточный парсинг текста с сайтов, в текстовые файлы.

Все это с внедрением платных прокси, для подключения многопоточности.

Решение должно быть хорошо оптимизировано, по-возможности не слишком прожорливым на ресурсы.

Стоимость и сроки оглашайте сразу в переписке, уточнение ТЗ при общении в скайпе

Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению