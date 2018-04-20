Закончить многопоточный парсер на PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Сам парсер представляет из себя комбайн из несколько функций. 

Исполнитель начал работу по ТЗ, но не справился с работой (есть наработки программиста, который начал проект). 

Основной функционал состоит из:  

Многопоточный парсинг доменов из нескольких источников, . 

Парсинг информации по доменам и Вывод  информации в ЛК.  

Многопоточный парсинг текста с сайтов, в текстовые файлы. 

Все это с внедрением платных прокси, для подключения многопоточности.  

Решение должно быть хорошо оптимизировано, по-возможности не слишком прожорливым на ресурсы. 

Стоимость и сроки оглашайте сразу в переписке, уточнение ТЗ при общении в скайпе

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

PHP
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад