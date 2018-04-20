Доработка модуля корзины.

Сайт Solobags.ru

В корзине не видно товара, когда кладешь туда его. Cделать так, чтоб было видно в вашей корзине X товаров по цене Y.

И чтоб слово корзина тоже было кнопкой, когда жмешь на него переходишь в корзину.

VirtueMart 1.1.8 Joomla1.5.

оплата поэтапно либо в конце