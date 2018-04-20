Доработка модуля корзины.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Сайт Solobags.ru 

В корзине не видно товара, когда кладешь туда его. Cделать так, чтоб было видно в вашей корзине X товаров по цене Y. 

И чтоб слово корзина тоже было кнопкой, когда жмешь на него переходишь в корзину. 

VirtueMart 1.1.8 Joomla1.5.

оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад