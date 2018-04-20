Добавить авторизацию через LDAP к админке на Yii2.

Есть готовый проект, с работающей типовой авторизацией по email/паролю.

Нужно сюда добавить еще один вид авторизации - через LDAP.

То есть в зависимости от выбора в конфиге проекта, работает либо авторизация по email либо через LDAP.

Для пользователя, к существующим полям профиля, добавляется еще одно поле - "логин LDAP" и далее отправляется запрос к LDAP с этим логином и указанным паролем.

В ответе от LDAP содержится только "да" или "нет" на вход в админку.

Поле в базе уже есть, нужно сделать авторизацию LDAP.