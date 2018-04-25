Написать расширение-парсер для Google Chrome

Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА. Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml Необходимо парсить польскую версию сайта. Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом. Потом, например, ...