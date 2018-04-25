Написать расширение-парсер для Google Chrome

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Задача следующая:

Написать расширение которое будет парсить с сайта http://streamkiste.tv  название фильма (в открытой текущей вкладке), постер, описание, год, жанры. 

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов