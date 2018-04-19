Провести небольшой спектр работ на opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Улучшить скорость загрузки сайта на ПК, внедрить ssl сертификат, поправить микроразметку и тд.

OpenCart
6 лет назад
guest_15241683815338
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад