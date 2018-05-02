ANGULAR 2 одна правка - СРОЧНО!

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки198 просмотров
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ANGULAR 2 одна правка - СРОЧНО!

Работы на 1-2 часа, бюджет 20$

Оплата по факту, БЕЗ авансов

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Angular
6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
donkixot
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую к работе!
Андрей постоянно на связи, всегда готов помочь и ответить на любой вопросы в кратчайшие сроки. Хочу отметить немаловажный фактор - своевременную оплату. Рекомендую и не против подальшого сотрудничества!
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