Доработка шаблона OpenCart

Есть купленный шаблон, но из-за разницы в компоновке нормально не работает нужный модуль Зависимые опции, позволяющий использовать Родительские опции. Их можно задать и выбрать в админке, но на страничке товара при выборе родительской опции не появляется дочерних.

Нужно доработать шаблон, чтобы можно было нормально пользоваться модулем. Opencart 2.0.1.1