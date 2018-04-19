Доработка шаблона OpenCart

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Есть купленный шаблон, но из-за разницы в компоновке нормально не работает нужный модуль Зависимые опции, позволяющий использовать Родительские опции. Их можно задать и выбрать в админке, но на страничке товара при выборе родительской опции не появляется дочерних.

Нужно доработать шаблон, чтобы можно было нормально пользоваться модулем. Opencart 2.0.1.1

OpenCart
6 лет назад
fiskblack
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад