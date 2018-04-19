Нужно разработать Бот Платформа Диалог

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Нужно  сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто.  Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot  

Задание срочное кто готов помочь

6 лет назад
efimnik3
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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