Добавить систему промокодов на сайт

Добрый день!

На сайт на Yii http://www.stabilizator-volter.ru/ нужно добавить систему промокодов:

* в админке добавить соответствующий раздел, где можно добавлять/удалять промокоды. У промокода должны быть доступны для заполнения: само значение промокода, которое нужно вводить на сайте, а также размер скидки (коэффициент), на который будет умножаться чек в корзине при вводе промокода.

* на страницу корзины добавить поле, куда будет вводиться этот промокод, и будет пересчитываться сумма заказа в корзине и уже пересчитанная сумма должна передаваться для оплаты заказа