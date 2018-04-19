Перегнать таблицу Excel + 2000 TXT в в Google таблицы + Документы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Доброго дня! Надо перевести таблицу Excel + файлы TXT в в Google таблицы + Документы

Дана папка, в ней:

1. таблица excel со ссылками на 2000 файлов txt, лежащих в той же папке

2. 2000 файлов в формате txt

3. с ячеек в excel проставлены ссылки на txt файлы в этой же папке (кликаю на ячеку и открывается txt файл)

Надо:

1. перегнать таблицу в Google таблицы

2. перегнать файлы в txt в Google Документы

3. проставить в Google таблице ссылки на Google Документы

Подробное ТЗ с примером папки в Google Доксе

6 лет назад
eleazar
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
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