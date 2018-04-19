Битрикс Программист

Имеется веб-приложение, где пользователи могут вводить некую информацию и генерировать файлы (экологические отчеты в формате .rft). Пока что отчеты просто выдаются в браузер, откуда их каждый может куда хочет. Нужно научиться сохранять эти файлы на мой ...