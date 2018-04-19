Шаблон дизайна http://winslot.ru/ На скриншоте обзор папок шаблона. Задача установить новый дизайн вместо старого. При установке все функции которые есть должны быть подключены и работать.
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Добрый день.
Требуется написать парсер контента с англоязычного сайта на вордпресс.
1) Парсер должен спарсить все статьи с англоязычного сайта с изображениями.
2) Выполнить перевод спарсенного текста через гугл транслейт.
3) Вставить текст на новый сайт + изображения.
4) Статья должна выглядеть как на исходном сайте, но на русском языке.
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