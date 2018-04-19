Написать парсер контента

$7
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать парсер контента с англоязычного сайта на вордпресс.

1) Парсер должен спарсить все статьи с англоязычного сайта с изображениями.

2) Выполнить перевод спарсенного текста через гугл транслейт.

3) Вставить текст на новый сайт + изображения.

4) Статья должна выглядеть как на исходном сайте, но на русском языке.

6 лет назад
fedotov_artem
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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