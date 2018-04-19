Написать парсер контента

Нужно сделать мини-сервис Верстки и дизайна нет. Верстку либо делаете сами, либо обговариваем с вами какие страницы нужны и я буду делать ее на своей стороне с помощью других фрилансеров-верстальщиков. Оплата почасовая. О ней договоримся отдельно. Прикрепляю неполное ...