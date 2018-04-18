Сделать детальный прототип сайта в Axure

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Есть майндмэп страниц и разделов веб-сайта. 

Есть общие пожелания по структуре и контенту некоторых страниц.

Есть шаблон на WordPress который будет использоваться (блоки, элементы и т.п.)

На основе всего этого необходимо сделать детальный прототип веб-сайта в Axure, подобрать контент, тексты и т.п. которые будут использоваться на страницах. Продумать каждую страницу что бы она отображала необходимую информацию об услугах и т.п.

Сайт рекламного агентства.

6 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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