Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок143 просмотра
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Скопировать сайт, изменить цветовую схему, натянуть на движок.  

Cайт: городуюта.рф/

Нужно натянуть на ворпдпресс

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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