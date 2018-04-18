На сайте есть карта в формате SVG. Нужно добавить на нее новые пункты и синхронизировать инфоблок с битриксом, добавив новые города в него. Оплата по этапам либо после выполнения Пишите скайп, подробнее там
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скопировать сайт, изменить цветовую схему, натянуть на движок.
Cайт: городуюта.рф/
Нужно натянуть на ворпдпресс
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