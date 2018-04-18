Доработать сайт с формой загрузки фотографий.

Есть готовый сайт (print54.net), необходимо сделать 5 основных и 22 мелких исправлений (форма загрузки большого кол-ва изображений на сайт с последующим выкачиванием через ftp, нужны соответствующие навыки), с учетом возможности передачи в дальнейшем другим исполнителям для seo-мероприятий, модернизации и улучшения сайта. Правки расписаны детально, дополнительных правок не потребуется.