Парсинг сайта в csv content downloaderom

Ruby 2.3.1 Rails 4.2.8 [b]Redmine 3[/b].4 [b]Я,[/b] [b]как[/b] менеджер системы helpdesk [b]Хочу[/b][b], чтобы[/b] система при создании задачи от анонимного пользователя парсила описание, и если в описании встречаются ключевые слова: Email_Address, Last_Name, First_Name - необходимо последующий текст помещать в соответствующие поля: owner_email, Фамилия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать проект (шаблон) для парсинга сайта программой Content Downloader X1 в CSV.
Сайт - https://goo.gl/2HetmT
Парсить необходимо название, категорию, описание, характеристики товара, изображения по возможности.
- Похожие заказы
- $48Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
RPCENTRUM.RU Цель интернет-магазина продажа, соответственно нужна понятная витрина, нормальные фотографии продуктов, понятная информация о продуктах, понятные условия покупки и формирования заказа. Ссылки на сторонние ресурсы Rpcentrum.com Rpbaza.ru R-p-g.ru Более понятное меню и категории Регистрация и авторизация через социальные сети E-mail – рассылки и ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать новый уникальный скрипт. Воплотить идею экономической онлайн игры с выводом денег в жизнь. Нужно сделать- всё максимально красиво, оригинально и удобно в обращении любому пользователю. Написание/разработка скрипта с нуля. Установка движка(скрипта) экономической игры. ...Закрыт6 лет назад
Нужно доработать готовый WP шаблон под требуемые нужды связанные только с программированием .Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Есть сайт motormir.com и demo.motormir.com на CMS hostcms Для нас разработали дизайн. Еще было составлено примерное ТЗ было составлено [url=https://docs.google.com/document/d/1-AmQL4X3pwUES6NruSguo6lxnv1H5AD2vg0wJ8O_y3k/edit?usp=sharing]docs.google.com/document/...[/url] , часть работ уже проведена. Реализованы главная страница, каталог товаров, карточка товара. Интернет магазин уже был, мы ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции (стандартный из маркетплейса) Cloud Payments и webasyst. Должны быть следующие возможности: 1. Двухэтапная оплата, т. е. деньги с карты клиента должны списываться не сразу, а только после подтверждения заказа менеджером; 2. Пересчет цены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере Сам слайдер имеется https://www.jqueryscript.net/demo/Coverflow-Style-Image-Carousel-Plugin-For-jQuery-Carousel-Evolution/ но надо сделать нестандартный переход между картинками https://screenshots.firefox.com/0bP9uxDo2631uzjU/app.zeplin.io т.е картинка сначала выезжает вправо (или влево, если слева от центра) потом увеличивается и перекрывает центральную, а центральная ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Есть сайт на Wordpress основой которого является плагин событий https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/. Необходимо сверстать адаптивный дизайн по шаблонам из zeplin.io (можно погуглить, что такое, если не знаете), после этого необходимо верстку натянуть ввиде темы на wordpress-сайт. Желательно при ...Закрыт6 лет назад
Написать техническое задание на разработку вэбпорталаЗакрыт6 лет назад
Разработать плагин Wordpress который позволит пользователям Wordpress с различными ролями получать доступы к папкам Google Docs.Необходимо настраивать уровни доступа для пользователей в зависимости от роли Wordpress и почты, привязанной к роли.Необходима возможность указывать родительскую папку, ...Закрыт6 лет назад