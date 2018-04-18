Redmine: Подставить значение в атрибуты задачи при обработке письма

Ruby 2.3.1

Rails 4.2.8

Redmine 3.4

Я, как менеджер системы helpdesk

Хочу, чтобы система при создании задачи от анонимного пользователя парсила описание, и если в описании встречаются ключевые слова: Email_Address, Last_Name, First_Name - необходимо последующий текст помещать в соответствующие поля: owner_email, Фамилия, Имя.

Для того, чтобы не приходилось эти поля заполнять вручную.

Дополнительно

Сейчас Redmine принимает письма и создаёт из них задачи. При создании задачи можно обработать поле descrition с использование плагина custom_workflow, часть обработки написана.

Придется работать с:

https://github.com/anteo/redmine_custom_workflows

http://www.redmine.org/plugins/redmine_email_fetch...

https://github.com/jfqd/redmine_helpdesk