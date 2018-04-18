Написать ТЗ

Нужно сделать автоматическое закрытие телефона и емаил https://prnt.sc/j4xwjc при размещении новой статьи В телефоне закрываем последние четыре цифры, в email закрываем все знаки до собаки Закрывать нужно в тексте и анонсе http://prntscr.com/j6rqma, чтобы пользователи на фронте вместо ...