Разработка плагина Wordpress

Разработать плагин Wordpress который позволит пользователям Wordpress с различными ролями получать доступы к папкам Google Docs.Необходимо настраивать уровни доступа для пользователей в зависимости от роли Wordpress и почты, привязанной к роли.Необходима возможность указывать родительскую папку, а также к каждой дочерней папке внутри родительской прописывать конкретные роли отдельно на чтение, отдельно на редактирование

Подробности: https://docs.google.com/document/d/1yMGVcSiwpaVKVT5A4hai7brM6Kwd_eapz0inQAd6uIA/edit?usp=sharing