Конвертор страницы Вконтакте в формат RSS

Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в

ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя.

Необходимо подобие https://vkrss.com

Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно не интересует, главное функционал.