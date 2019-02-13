Конвертор страницы Вконтакте в формат RSS

Веб-программированиеЗавершен4 заявки221 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в 

ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя. 

Необходимо подобие https://vkrss.com 

Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно не интересует, главное функционал.

5 лет назад
Pelex
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CodeSQRT
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
$18
5 дней
Александр прекрасно справился с поставленной задачей и оперативно выполнил работу, гораздо раньше обозначенного срока. Парсер проходит тестовые испытания, но за пару дней замечаний по его работе не выявлено. Спасибо за сотрудничество.
Дмитрий грамотно поставил задачу, всегда был на связи и вовремя оплатил заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
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