Конвертор страницы Вконтакте в формат RSS

Здравствуйте. Задача тривиальная, но все же, нужно узнать какую партнерку PPI (pay per install) используют на сайте: http://disk-space.ru/download/21770c72e8/PUBGbot.rar.html/ (по ссылке "скачать", торрент файл в новом окне с логотипом, ссылка на амазон ведёт, все что увидели. Цену пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в
ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя.
Необходимо подобие https://vkrss.com
Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно не интересует, главное функционал.
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