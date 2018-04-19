Консультация/написание части кода на laravel

Доброго времени суток, уважаемые. Нужно перенести данные (пользователи, темы, сообщения, вложения и прочее) с форума vBulletin на bbPress или на любой другой движок форума с нормальной интеграцией с Wordpress. Как вариант - у вас есть решения интеграции ...
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Приветствую всех. Задача не сложная для опытных людей. Оплата sberbank
Краткое Т3:
Нужно сделать что-то типа рулетки
1) Есть поле ввода
2) Пользователь вводит код (который известен заранее, у каждого свой)
3) Нажимает кнопку и ему выпадает рандомный элемент из базы
Так же будет пара нюансов.
Пожелание к программисту: адекватная цена и адекватная голова. Я верстальщик/front dev , задача по большей части back end. Знания PHP на уровне ООП и частично MVC. С laravel чучуть знаком. При подаче заявки, указывайте цену. Возможно сделать что то типа занятий за определенное время.
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