Консультация/написание части кода на laravel

Веб-программированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую всех. Задача не сложная для опытных людей. Оплата sberbank

Краткое Т3:

Нужно сделать что-то типа рулетки

1) Есть поле ввода

2) Пользователь вводит код (который известен заранее, у каждого свой)

3) Нажимает кнопку и ему выпадает рандомный элемент из базы

Так же будет пара нюансов.

Пожелание к программисту: адекватная цена и адекватная голова. Я верстальщик/front dev , задача по большей части back end. Знания PHP на уровне ООП и частично MVC. С laravel чучуть знаком. При подаче заявки, указывайте цену. Возможно сделать что то типа занятий за определенное время.

Laravel
6 лет назад
1stprogrammist
Антон 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NESTA13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Человек провел со мной консультацию по интересующему меня вопросу. Все выполнено в лучшем виде, ответил на интересующие меня вопросы, написал примеры кода и инструкцию последовательных действий. Спасибо
Спасибо Антону за проект! Было приятно и комфортно взаимодействовать: чёткое описание сути задачи, всегда на связи, грамотные вопросы по делу и существу, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!