Консультация/написание части кода на laravel

Приветствую всех. Задача не сложная для опытных людей. Оплата sberbank

Краткое Т3:

Нужно сделать что-то типа рулетки

1) Есть поле ввода

2) Пользователь вводит код (который известен заранее, у каждого свой)

3) Нажимает кнопку и ему выпадает рандомный элемент из базы

Так же будет пара нюансов.