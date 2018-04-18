Перенос данных с форума vBulletin на bbPress (или аналог под WP)

Доброго времени суток, уважаемые.

Нужно перенести данные (пользователи, темы, сообщения, вложения и прочее) с форума vBulletin на bbPress или на любой другой движок форума с нормальной интеграцией с Wordpress.

Как вариант - у вас есть решения интеграции vBulletn с Wordpress (не только общая регистрация) и переезд ненужен. С радостью выслушаю, оговорим реализацию, решим по оплате.

Пациент: vBulletin (Version 4.2.3) - Threads 234, Posts 1.971, Members 44 (не большой, ага).

Пожалуйста, пишите только при наличии решений / уверенности что сделаете всё "как доктор прописал". Всем добра :)