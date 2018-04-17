Перенести сайт с викс на мой хостинг и домен.

Привет коллеги! Нужен мастер, умеющий "скачать" лендинг. Мне нужно создать локальные копии, следующих сайтов https://goo.gl/1hgWoB https://goo.gl/EbUkJM https://goo.gl/iEt6e1 https://goo.gl/qGPjfS https://goo.gl/jbPo1o https://goo.gl/ePUj7y https://goo.gl/SPWqCB Нужно что в локальной версии, сохраненной на компьютере все работало. Кроме отправки заявки на мыло. А так, слайдеры, всплывающие окна и все такое, должно работать..