Профессионально "скачать лендинг"

Привет коллеги!

Нужен мастер, умеющий "скачать" лендинг.

Мне нужно создать локальные копии, следующих сайтов

https://goo.gl/1hgWoB

https://goo.gl/EbUkJM

https://goo.gl/iEt6e1

https://goo.gl/qGPjfS

https://goo.gl/jbPo1o

https://goo.gl/ePUj7y

https://goo.gl/SPWqCB

Нужно что в локальной версии, сохраненной на компьютере все работало. Кроме отправки заявки на мыло. А так, слайдеры, всплывающие окна и все такое, должно работать..