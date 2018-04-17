Выгрузка товаров из Joomla на Avito

Требования: 1. Добавление группы фб в список групп в которых происходит поиск. 2. Вывод сообщений из групп в одну ленту 3. Добавление ключевых слов – которые будут выделятся в тексте сообщения. телеграм и гарнитура обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима выгрузка товаров на авито.
Т.е. создание XML файла по инструкции: autoload.avito.ru/format/...
По сопоставлению категорий уже есть решение.
- Магазин работает на компоненте VirtueMart 2*. Joomla! 2.5.14 Stable, Joomla Platform 11.4.0 Stable
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