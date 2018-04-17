Парсинг Яндекса и Гугла

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Нужно спарсить выдачу в Яндексе (желательно и в гугле) по 5 запросам в 20 регионах.

Данные нужны в таблице экселя в формате:

Регион / Запрос / Url

6 лет назад
MISMAS25
Иван 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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