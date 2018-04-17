API Яндекс.Карт (или гугл). Показ объектов рядом

Нужно показать инфраструктуру на карте возле адреса в радиусе 600-1000 метров. Школы, дет. сады, банки, кафе спортзалы... Кнопки управления (например иконка школы) и сами балуны стилизованы (верстка уже есть). При открытии карты все объекты показываются (чекбоксы включены), нажимая на каждую кнопку мы убираем соответствующие объекты с карты.

Пример: http://prntscr.com/j6as1o

2. Также нужно получить время от ближайшего метро до нашего адреса. Пример: http://prntscr.com/j6aswl

3. И если знаете как, то также хочу реализовать поиск на карте, (где будут все наши точки-объекты) в указаном радиусе. Пример: на карте рисую область, например, круг и показываются точки, которые попали сюда

Если у вас есть приме, то приложите их к ответу. Тест: 7+1O=?