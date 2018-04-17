Подключить API Яндекс к сайту

Есть сайт на Opencart необходима: 1. popup доп картинки и карусель https://goo.gl/woaUWM на данный момент доп картинки просто открываются. 2. Форму поиск вводил на странице категории https://goo.gl/QuSvKm но не работает, необходима чтобы искать именно с тот категории ...
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