Подключить API Яндекс к сайту

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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ТЗ в приложении. 

Ждем от вас комментарии и цены. 

Сразу предупрежу – из Украины не получится выполнить задачу, т.к. ни один провайдер не даст вам вытягивать информацию из API Яндекса, даже через VPN, уже проверено.

6 лет назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад