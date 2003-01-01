Popup доп картинки и карусель + поиск в категории

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Есть сайт на Opencart необходима:

1. popup доп картинки и карусель https://goo.gl/woaUWM на данный момент доп картинки просто открываются.

2. Форму поиск вводил на странице категории https://goo.gl/QuSvKm  но не работает, необходима чтобы искать именно с тот категории на котором находится покупатель.

Файлы тут https://yadi.sk/d/WIpTjsU03USLcg

6 лет назад
grechca
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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