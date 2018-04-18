Web – программирование на PHP

Нужен простенький клиентик на PHP , на который можно подгрузить txt файл , зашифровать его с помощью алгоритма шифрования( RSA или ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2012) + открытого ключа . Далее я сохраняю зашифрованный файл на свой ПК , и могу снова его загрузить , но уже расшифровать с помощью закрытого ключа. Ключи должны подгружаться из БД .