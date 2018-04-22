Доработка сайта

нужна редакция сайта и доработка

нужно заменить тексты на хорошие согласно тематики сайта (тексты ваши)

нужно добавить фото работ (фото есть в наличии)

нужно заменить стоковое фото на главной странице (убрать бородатого дядьку и поставить славянина (фото ваше)

поставить цмс для человека который будет изредка корректировать тексты и цены и так же добавлять фото и удалять фото работ) человек полный ноль (должно быть понятно для блондинки (имеется в виду цмс))

добавить регистрационные данные согласно регистрации юрлица (документы в наличии сканы, их кстати тоже разметить на сайте)

сам сайт remont-stroymsk.ru/