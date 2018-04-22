Сбор и загрузка информации на сайт

Требуется компановка и загрузка информации на сайт по хостелам.

Пример страницы: http://gdehostel.ru/hostel/sankt-peterburg/mini-otel-nevskij-lajt/

1. Мы дадим ссылки на страницы гостиниц в гугл мэпс

(например, https://www.google.ru/maps/place/Capsule+hostel+in+Moscow+(%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)/@55.7520616,37.589275,17z/data=!4m7!3m6!1s0x46b54bb4f58e2391:0xb6cc81d3d45e3fc9!5m1!1s2018-04-22!8m2!3d55.750371!4d37.5853053?hl=ru)

2. По ссылкам нужно будет аккуратно собрать информацию:

- описание (нужно взять по предложению из 2-3 источников, не повторяя)

- описание услуг (по 2-5 слов)

- найти 5-8 фотографий на сайтах

Собрать информацию можно с самих гугл мэпс, а также с сайта и страниц с карточками отеля на других сайтах. Информация должна быть более-менее уникальной, то есть не повторять на 100% чужие тексты.

3. Загрузить информацию в нашей админке и записать ссылки:

- публичную

- ссылку на редактирование в админке

В ответе, пожалуйста, оцените время и стоимость в расчете на один отель.