Помощь с woocommerce

Необходимо 1.сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter

2.В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий)

3.Сделать скидку на все товары.

Есть еще задания но это попутно.