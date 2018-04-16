Помощь с woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Необходимо 1.сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter

2.В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий)

3.Сделать скидку на все товары.

Есть еще задания но это попутно.

WooCommerce
6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад