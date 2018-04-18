Провести модерацию скрипта на ajax для wordpress

Доброго времени суток

Необходимо добавить поле "телефон" в форму обратной связи на самописном скрипте на ajax для wordpress.

А так же нужно решить проблему со временем добавления комментариев. Сейчас стоит время сервера видемо. Нужно указать время для часового пояса Казахстана +6

С Уважением

Виталий