Провести модерацию скрипта на ajax для wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок174 просмотра
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Доброго времени суток

Необходимо добавить поле "телефон" в форму обратной связи на самописном скрипте на ajax для wordpress.

А так же нужно решить проблему со временем добавления комментариев. Сейчас стоит время сервера видемо. Нужно указать время для часового пояса Казахстана +6

С Уважением

Виталий

WordPressAjax
6 лет назад
mr-diamant
Виталий 
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$7
1 день
Юрий оперативно и качественно произвел доработку скрипта на сайте. За что ему безмерно благодарен! Удачи в работе!
Спасибо за оплату. Оплата была произведена вовремя. Претензий нет