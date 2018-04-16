Поправить каталога магазина CMS opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

вылезла ошибка в товарах, в самом товаре ошибок нет, есть только в категориях

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1105/3453601476.jpg

пишите цену и сроки

OpenCart
6 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Исправить PHP - скрипт

    $5

    Надо найти причину почему перестал работать парсер и подправить код. Скорее всего, надо исправить регулярыне выражения так как произошли изменения на сайте - доноре.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вытащить значения input

    Нужно выяснить что находится  в значение input  это форма отправки сообщения но у меня не работает постоянно пишет что нет пользователя  вот страница где работает но значения input не посмотреть может есть решение ? скрипт http://best.volganin.net/m/items/999269 В от сам фаил ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем PHP программиста

    $500

    [b]Требования[/b][list][*]Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет[*]Опыт работы с какими-либо PHP Frameworks.[*]﻿HTML 5, CSS 3, JS, SASS опыт работы от 1 года; [*]Опыт работы с Git[*]Ответственность, целеустремленность[*]Аналитическое мышление[/list] [b]Будет плюсом[/b] [list][*]Навыки работы с Phonegap/Cordova - кроссплатформенные приложения html/js[*]Навыки работы с Unity 3D[/list][b] Обязанности[/b] [list][*]Доработка и усовершенствование текущих проектов[*]Постоянно ...

    PHP
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта node.js

    Доработка проекта node.js, mongoBD  надо постоянно быть на связи  - подключение robokassa  - вывод отчетов  и прочее желательно универсал, с опытом работы.   сообщите цены, ваши проекты на node.js

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать каталог организаций для WordPress

    Требуется создать функциональность (возможно плагин) для ведения каталога организаций на сайте на WordPress. Функционал должен гармонично вписаться на уже существующий сайт и шаблон. В меню добавляется новый пункт, который будет вести на каталог. Нужно сделать аналогично сайту ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить картинку сайта при публикации ссылки в Facebook

    Возникла проблема, что при публикации ссылки на мой сайт knushop.com.ua в фэйсбук главной страницы, категорий или статей (например пост/репост или просто в обычном сообщении в мессенджере) - отображается не логотип сайта, а первая по очереди ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вукомерс сделать импорт товаров через ЦСВ файл

    $75

    нужно сделать импорт товаров с вариациями! через ЦСВ файл сложность с вариациями в одном из полей есть вариации с ценой и именем соответственно нужно что бы у товара были эти вариации в дропдауне выбрали получили стоимость товара согласно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад